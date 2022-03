Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour une recrue hivernale !

Publié le 3 mars 2022 à 22h30 par La rédaction

Alors que son retour au FC Barcelone se passe très bien, Adama Traoré pourrait bien ne pas être conservé la saison prochaine en raison du prix de son option d’achat.

Désireux de rebâtir leur effectif, les dirigeants du FC Barcelone ont effectué un grand mercato hivernal. Après avoir enregistré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traoré et Dani Alves, les Blaugrana ne comptent pas s’arrêter la et devraient être actifs sur le marché estival. Alors que les recrues hivernales se montrent toutes décisives et donnent satisfaction aux supporters catalans, l’une d’entre elles pourrait bien ne pas être conservée la saison prochaine.

Adama Traoré pourrait ne pas être conservé

Selon les informations du journaliste espagnol Javi Miguel, les dirigeants du FC Barcelone ne seraient pas certains de conserver Adama Traoré en fin de saison. Alors que le joueur de 26 ans a pourtant réalisé de bonnes performances, en ayant délivré 4 passes décisives en 6 matchs, son option d’achat, qui est de 30M€, est jugée trop élevée. Celle-ci pourrait cependant baisser jusqu’à 24M€ si les dirigeants de Wolverhampton décident de ne pas lever l’option d’achat de Francisco Trincão, elle aussi de 30M€.