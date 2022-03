Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce dossier chaud sur le point d’échapper à Xavi !

Publié le 3 mars 2022 à 21h30 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2023, Ronald Araujo pourrait bien filer entre les doigts de Xavi et du FC Barcelone.

Il est devenu le compère de Gerard Piqué en défense centrale. A seulement 22 ans, Ronald Araujo est devenu un cadre important du FC Barcelone et Xavi semble beaucoup l’apprécier. Sa place devrait d’ailleurs devenir de plus en plus grande la saison prochaine, puisque Samuel Umtiti ou encore Clément Lenglet devraient plier bagages. Il ne faut toutefois pas oublier que son contrat se termine en juin 2023 et avec l’arrivée de Andreas Christensen beaucoup de choses pourraient changer, sachant que l’Uruguayen ne semble pas vraiment tenté par une prolongation.

Ça n’avance pas pour Araujo