Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit le feu vert pour un joueur de Tuchel !

Publié le 3 mars 2022 à 17h00 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone, Andreas Christensen semblerait être prêt à repousser l’offre du Bayern Munich pour avoir la possibilité d’arborer la tunique blaugrana à l’issue de la saison, soit à l’expiration de son contrat à Chelsea.

Le FC Barcelone semblerait être prêt à se lancer sur les traces d’un nouvel agent libre en marge du prochain mercato estival après les venues de Memphis Depay, d’Eric Garcia et de Sergio Agüero avant que ce dernier ne soit contraint de prématurément prendre sa retraite en raison de problèmes cardiaques. Outre les dossiers Franck Kessié et Cesar Azpilicueta, évoluant respectivement au Milan AC et à Chelsea, le président Joan Laporta aurait de fortes chances d’accueillir un énième agent libre en la personne d’Andreas Christensen.

Christensen préférerait le Barça au Bayern Munich