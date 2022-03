Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi face à deux menaces XXL dans ce dossier prioritaire ?

Publié le 2 mars 2022 à 22h30 par A.D.

En fin de contrat avec le 30 juin 2023, Ronald Araujo négocierait une prolongation avec la direction du FC Barcelone. Toutefois, deux cadors européens pourraient se muer en trouble-fête sur ce dossier : Chelsea et Manchester United.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2023, Ronald Araujo pourrait poser problème au FC Barcelone s'il ne prolonge pas. En effet, le club emmené par Xavi pourrait être contraint de vendre son défenseur central lors du prochain mercato estival, et ce, pour éviter un transfert libre et gratuit à l'issue de son bail. Conscients de la situation et satisfaits des performances de Ronald Araujo, Joan Laporta et Xavi auraient lancé les discussions avec son entourage pour renouveler son contrat. Toutefois, le président et le coach du Barça pourraient voir deux écuries de Premier League leur jouer un mauvais tour sur ce dossier.

Manchester United et Chelsea rôdent pour Ronald Araujo