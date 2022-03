Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, Leonardo s’engage dans une autre bataille avec le Real Madrid !

Publié le 2 mars 2022 à 15h30 par Bernard Colas

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Antonio Rüdiger semble se diriger vers un départ de Chelsea. Annoncé sur ses traces, le PSG serait toujours en discussion avec les représentants de l’Allemand, au même titre que le Real Madrid. Après le dossier Mbappé, les deux clubs devraient ainsi être à la lutte pour un autre joueur.

Si le Paris Saint-Germain est actuellement focalisé sur la situation contractuelle de Kylian Mbappé, libre à l’issue de la saison, cela n’empêche pas Leonardo de travailler sur d’autres dossiers à l’approche du mercato estival. À l’instar du champion du monde tricolore, plusieurs joueurs approchent de la fin de leur contrat, ce qui n’a pas échappé à Leonardo. Paulo Dybala (Juventus), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Franck Kessié (AC Milan) ou bien Paul Pogba (Manchester United) figurent notamment dans les petits papiers du directeur sportif du PSG, et c’est également le cas d’Antonio Rüdiger. Depuis la nomination de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea l’année dernière, le défenseur allemand a pris une autre dimension, s’imposant comme une référence à son poste cette saison. Tuchel se montre dithyrambique à l’égard de son joueur à chacune de ses prises de parole, mais cela n’a pas suffi pour régler sa situation contractuelle, de quoi mettre les Blues en grand danger.

Le PSG poursuit les discussions avec le clan Rüdiger, le Real Madrid aussi

Si des discussions entre Chelsea et Rüdiger étaient en cours ces dernières semaines pour une prolongation, cela n’est plus le cas depuis plus d’un mois d’après Sky Sports . Aucune nouvelle offre officielle revue à la hausse n’aurait été formulée par la direction londonienne, tandis que pendant ce temps, le clan Rüdiger négocie avec d’autres clubs. Les représentants du défenseur de 28 ans sont en « dialogue constant » avec le Real Madrid et le PSG à en croire Sky Sports , faisant des deux mastodontes européens les favoris dans ce dossier, alors que le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich étaient pourtant annoncés sur les rangs. La décision de Rüdiger sera principalement motivée par le projet sportif, mais celle-ci ne devrait pas être connue avant plusieurs mois.

Aucune décision avant l’été