Mercato - OL : Emerson confirme la volonté de Chelsea !

Publié le 2 mars 2022 à 14h22 par La rédaction mis à jour le 2 mars 2022 à 14h25

Actuellement prêté à l’OL par Chelsea, Emerson a indiqué que les Blues avaient effectivement essayé de le rapatrier durant le mercato de janvier. En vain.