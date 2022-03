Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria envoie un message très fort à Sampaoli !

Publié le 3 mars 2022 à 22h00 par A.M.

Sous le feu des critiques, Jorge Sampaoli peut toutefois compter sur le soutien de Pablo Longoria qui n'a pas l'intention de lâche son entraîneur.

Encensé à ses débuts, Jorge Sampaoli est redescendu de son piédestal, notamment à cause du fond de jeu produit par l'OM ces dernières semaines. La gestion des cas Milik et Mandanda suscite également de nombreuses critiques, mais le Pelado peut compter sur le soutien de Pablo Longoria, qui n'a aucune intention de laisser partir son entraîneur. « J'ai plein de confiance envers Sampaoli depuis le premier jour. Ma situation est de prendre de la hauteur avec le projet. Je suis satisfait du travail qu’il a fait. J’ai envie de continuer avec ce projet », assurait le président de l'OM au micro de RMC . Et dans une interview accordée à La Provence , Pablo Longoria en a rajouté une couche en accordant encore sa confiance à Jorge Sampaoli.

«Je crois beaucoup au coach»