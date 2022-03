Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les vérités d’une star de Guardiola sur son avenir !

Publié le 4 mars 2022 à 22h30 par Th.B.

Ayant pris en considération un départ de Manchester City l’été dernier, Bernardo Silva a avoué avoir l’intention d’une nouvelle fois s’entretenir avec ses dirigeants en fin de saison afin de faire un point sur son avenir alors qu’en parallèle, le Real Madrid aurait des vues sur l’international portugais.

Avant de retrouver une place d’indéboulonnable cette saison et en toute fin de l’exercice précédent, Bernardo Silva avait vu son rôle considérablement diminué dans l’effectif de Pep Guardiola à Manchester City. De quoi lui permettre de se poser des questions sur son avenir dans le nord de l’Angleterre, d’autant plus que l’international portugais avait mal vécu la pandémie du Covid-19 loin de sa famille. Un départ au FC Barcelone ou dans un autre club de Liga, alors que le Real Madrid s’intéresserait à ses services selon Calciomercato.com, a été évoqué par la presse. Et ce n’est pas Bernardo Silva qui niera ses velléités de départ comme il l’a avoué à The Times. « J'ai discuté avec le club parce que je n'étais pas heureux de ma vie ici et que je voulais me rapprocher de ma famille. Mais cela n'avait rien à voir avec le club. J'aime Manchester City. J'aime mes coéquipiers, j'aime les fans, j'aime le club. Après, il ne s'est rien passé. Je suis resté, et je donnerai toujours le meilleur de moi-même pour ce club tant que je resterai ici ». En marge du prochain mercato estival, le Real Madrid restera dans le flou jusqu’à la fin de la saison…

« À la fin de la saison, je vais m'asseoir avec City »