Mercato - PSG : Le Qatar doit gérer plusieurs menaces pour Erling Haaland !

Publié le 4 mars 2022 à 15h30 par La rédaction

Suivi par tous les plus grands clubs européens, Erling Haaland devrait quitter Dortmund cet été. Sous pression, le Real Madrid devrait rencontrer le clan Haaland dans la Ruhr d’ici quelques jours. Pour le moment, c'est Manchester City qui tiendrait la corde dans le dossier.

Même s’il n’a pas mis les pieds sur un terrain depuis le 22 janvier dernier, Erling Haaland est toujours au cœur de toutes les discussions. A la fin de la saison, sa clause libératoire fixée à 75M€ sera effective. Comme vous l’a annoncé en exclusivité le10sport.com, le PSG fait partie des clubs intéressés. En cas de départ de Kylian Mbappé, Leonardo jettera son dévolu sur l’attaquant du Borussia Dortmund. Même son de cloche en Espagne et en Angleterre. Le FC Barcelone, le Real Madrid et Manchester City seraient aussi sur les traces d’Erling Haaland. D’après les informations d’ ESPN , Erling Haaland aurait bel et bien prévu de quitter Dortmund cet été, et non en 2023. Des rumeurs annonçaient un potentiel transfert au Real Madrid à l’été 2023, une idée qui serait totalement exclue par le Norvégien, désireux de quitter la Bundesliga dès le prochain mercato. Cependant, le Real Madrid n’aurait pas renié son idée de départ : attirer Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le 10 Sport vous l’a révélé en décembre dernier, l’attaquant du PSG a un accord de principe avec le club madrilène. Et le Real Madrid aimerait bien faire coup double dès cet été ajoute ESPN . Même si la Maison Blanche aurait déjà un petit train de retard dans le dossier Haaland…

