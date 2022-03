Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bien bouclé une double opération à 20M€ !

Publié le 5 mars 2022 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur le mercato estival que l'OM devra mener, Pablo Longoria confirme que les options d'achat de Mattéo Guendouzi et Cengiz Under seront levées.

L'été dernier, l'OM a bouclé plusieurs opérations sous la forme de prêt avec option d'achat. C'est le cas de Pau Lopez, qui sera définitivement transféré à Marseille en fin de saison après avoir disputé plus de 20 matches, condition sine qua non pour lever son option d'achat. Et ce sera également le cas pour Mattéo Guendouzi et Cengiz Under dont l'option d'achat est soumise au maintien de l'OM en Ligue 1. Pablo Longoria confirme que c'est en très bonne voie pour le transfert définitif de ses deux joueurs qui devrait coûter près de 20M€ à l'OM.

Pour Guendouzi et Under, c'est fait