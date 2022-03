Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mitroglou, Milik… Longoria reçoit une terrible menace !

Publié le 5 mars 2022 à 3h30 par A.M.

Alors que l'avenir d'Arkadiusz Milik reste incertain, Eric Di Meco affiche une grande inquiétude quant à la succession du Polonais.

Peu utilisé par Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik pourrait bien quitter l'OM l'été prochain. Pablo Longoria a toutefois tenu à se montrer rassurant. « Il a un contrat. Il sait son statut et le respect qu’a le club pour lui. Les situations changent. Un remplaçant devient titulaire la semaine suivante. C’est la vie du sportif. Personne ne peut lui garantir une position de titulaire », assure le président de l'OM à La Provence . Mais Eric Di Meco ne cache pas ses inquiétudes dans ce dossier et craint que le club phocéen ne parvienne pas à remplacer Arkadiusz Milik.

«Tu as plus de chances de trouver un nouveau Mitroglou que de trouver un nouveau Milik»