Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a définitivement tranché pour son avenir !

Publié le 5 mars 2022 à 3h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble avoir tranché pour son avenir et il y a de grandes chances qu'il signe avec le Real Madrid.

Ces derniers jours, le PSG tente de prolonger Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain. Toutefois, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'attaquant français dispose d'un accord verbal avec le Real Madrid ce qui confère une grande confiance au club merengue . A tel point que selon le journaliste de la Cadena SER , Mario Torrejón, Kylian Mbappé a déjà décidé et qu'il ne reviendra pas sur son choix.

«Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, sa décision est ferme»