Mercato - PSG : Leonardo tient sa grande priorité pour l’été prochain !

Publié le 5 mars 2022 à 4h15 par A.M.

En vue de l'été prochain, le PSG fait clairement de Lucas Paqueta sa grande priorité. Leonardo apprécie grandement le profil du Brésilien.

L'été prochain, la priorité du PSG sera de se renforcer dans l'entrejeu. Dans cette optique, le nom de Paul Pogba revient avec insistance compte tenu du fait que son contrat à Manchester United s'achève en juin prochain. Mais Leonardo a une autre idée en tête, à savoir recruter Lucas Paqueta. Il faut dire que le directeur sportif du PSG apprécie grandement le profil du milieu de terrain de l'OL qu'il avait recruté lorsqu'il était dirigeant de l'AC Milan. Hugo Guillemet, journaliste de L'Equipe qui avait révélé l'intérêt du PSG pour Lucas Paqueta, confirme que l'international brésilien est bien la grande priorité de Leonardo.

«Paqueta est vraiment la priorité de Leonardo»