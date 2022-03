Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros désaccord au sein du clan Dembélé pour son avenir ?

Publié le 5 mars 2022 à 12h00 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé serait disposé à prolonger son bail avec le FC Barcelone, mais son agent ne partagerait pas cette position.

Malgré l’insistance du FC Barcelone pour son départ, Ousmane Dembélé n’a finalement pas quitté la Catalogne lors du dernier mercato hivernal. L’international français a depuis retrouvé l’effectif professionnel et parvient à s’illustrer, malgré les sifflets du Camp Nou. Libre à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé se dirige toujours vers un départ, bien qu’une prolongation ne soit plus totalement exclue. Joan Laporta et Xavi ont récemment interpellé l’attaquant sur le sujet, tandis que le principal concerné n’écarterait pas la possibilité de rester au Barça. Pour autant, l’agent d’Ousmane Dembélé camperait sur ses positions.

Dembélé et son agent ne sont pas d’accord