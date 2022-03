Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelles révélations sur l'avenir d'Ousmane Dembélé !

Publié le 5 mars 2022 à 8h30 par La rédaction

Arrivant au terme de son contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé attendrait la fin de la saison pour prendre une décision définitive pour son avenir.

Alors qu’il n’a finalement pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone cet hiver, Ousmane Dembélé a été la cible de nombreuses critiques de la part des supporters catalans. Si l’ailier de 24 ans avait également vu Mateu Alemany lui indiquer qu’il devait « quitter le club le plus rapidement possible », ses dernières performances ont fait taire les critiques. Auteur d’un but et de deux passes décisives lors de la victoire des siens 4-0 face à l’Athletic Bilbao, Dembélé séduit et pourrait bien pousser ses dirigeants à revoir leur jugement.

Rendez-vous en fin de saison ?