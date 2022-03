Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang en rajoute une couche sur le Real Madrid !

Publié le 5 mars 2022 à 7h30 par Th.B.

Rival historique du Real Madrid, le FC Barcelone a bouclé le recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang à l’occasion du dernier mercato hivernal. Le Gabonais s’est une nouvelle fois livré sur ses déclarations à propos du Real Madrid.

Tout au long de sa carrière, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas caché son désir d’évoluer un jour en Liga et plus précisément au Real Madrid. Passé par le Milan AC, à l’ASSE, au Borussia Dortmund et à Arsenal, le Gabonais a finalement signé en faveur du FC Barcelone à l’occasion du dernier mercato hivernal. De quoi faire jaser la presse madrilène lors de sa signature qui ne s’est pas gênée pour ressortir ses vieilles déclarations sur son désir d’un jour évoluer pour le Real Madrid. Un point qu’Aubameyang a tenu à éclaircir dès sa conférence de presse de présentation et que le nouvel attaquant du FC Barcelone a encore souligné ce vendredi.

« J’aimais le titiller souvent en disant que j’irais un jour au Real Madrid »