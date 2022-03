Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pierre-Emerick Aubameyang dit tout sur son arrivée !

Publié le 4 mars 2022 à 20h30 par Th.B.

Quatrième et dernière recrue hivernale du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang a vidé son sac sur son douloureux départ d’Arsenal et sa signature au Barça.

Au cours du dernier mercato hivernal, le président Joan Laporta a pu considérablement renforcer l’effectif du FC Barcelone entraîné par Xavi Hernandez en mettant la main sur Ferran Torres, Dani Alves, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Arrivé dans les dernières heures de la fenêtre des transferts, le désormais ex-capitaine d’Arsenal n’a même pas eu la possibilité de faire ses adieux aux supporters des Gunners en raison de sa mise à l’écart par l’entraîneur Mikel Arteta depuis le début du mois de décembre. Invité à s’exprimer sur son départ à beIN SPORTS ce vendredi soir, Pierre-Emerick Aubameyang a fait passer le message suivant dans l’émission Football Show. « Quitter Arsenal ? Oui ça a été dur forcément parce que j’avais beaucoup d’attaches avec le club, les supporters et les joueurs. Après, ça fait partie de la vie. C’est comme ça, ce sont des épreuves qu’il faut parfois traverser. Ça a été dur parce que ça faisait déjà quatre ans que j’étais là-bas. Mais je vous cache pas que je suis très heureux d’avoir trouvé le Barça ».

« Je prends énormément de plaisir, j’ai le sourire aux lèvres tous les jours »