Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang, Torres... Le Barça justifie son recrutement XXL !

Publié le 27 février 2022 à 23h10 par A.D.

Pour renforcer l'effectif de Xavi et lui permettre de remplir ses objectifs, la direction du FC Barcelone a frappé fort sur le marché. Interrogé ce dimanche soir, Mateu Alemany a lâché ses vérités sur le recrutement hivernal du Barça.

De retour sur le banc du FC Barcelone, Xavi a vu sa direction lui offrir plusieurs joueurs pour être le plus compétitif possible. En effet, Joan Laporta et Mateu Alemany ont recruté à la fois Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Des recrues qui font le plus grand bien au Barça depuis qu'ils ont signé. Lors d'un entretien accordé à Movistar avant le duel face à l'Athletic, Mateu Alemany s'est prononcé sur le recrutement XXL du FC Barcelone.

«Nous avons travaillé dur pour donner à l'entraîneur ce qu'il demandait»