Mercato - Barcelone : Xavi, Aubameyang… Laporta s’enflamme pour la révolution au Barça !

Publié le 26 février 2022 à 21h30 par La rédaction

En forme récemment, le FC Barcelone retrouve un très bon niveau. Si les arrivées de Xavi et des différentes recrues hivernales sont essentielles dans ce renouveau, Joan Laporta se réjouit.

Après un début de saison compliqué, les dirigeants du FC Barcelone ont finalement remplacé Ronald Koeman par Xavi. Si les résultats ne se sont pas immédiatement améliorés, les Blaugrana sont actuellement en très bonne forme, avec six matchs consécutifs sans défaite, dont quatre victoires. Bien aidés par les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang et Dani Alves, les Catalans se réjouissent de ce renouveau, et Joan Laporta n'y fait pas exception.

Le FC Barcelone redevient « convaincant »