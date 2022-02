Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La date est fixée pour cet énorme départ au Barça !

Publié le 26 février 2022 à 16h00 par A.C.

A 33 ans et après toute une vie passée au FC Barcelone, Sergio Busquets pourrait quitter le club... mais pas pour tout de suite !

Considéré comme l’un des milieux défensifs les plus talentueux de sa génération, Sergio Busquets est le dernier représentant du grand FC Barcelone des années 2000. Andrés Iniesta, Xavi ou encore Lionel Messi ne jouent plus pour le Barça et même si Daniel Alves a fait son retour, l’international espagnol continue de défendre les couleurs de son club formateur dont il est désormais le capitaine. Pourtant, il semble penser à une séparation ! Ce sont en tout cas les informations dévoilées ces dernières heures par des médias catalans comme étrangers, qui expliquent que Busquets regarderait du côté de la MLS, le championnat nord-américain.

Busquets au Barça pour un an de plus au moins...

D’après les informations de Matteo Moretto, il y aurait bel et bien un lien qui rapproche Sergio Busquets de la MLS et surtout de l’Inter Miami, qui a déjà essayé de le recruter l’été dernier. Le journaliste italien explique toutefois qu’un départ du milieu de terrain ne devrait survenir qu’en juin 2023, puisque son projet serait de rester au FC Barcelone au moins jusqu’à la fin de son contrat... avant d’envisager un départ vers les États-Unis.