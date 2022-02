Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi peut souffler pour l'avenir de ce crack !

Publié le 27 février 2022 à 21h00 par P.L.

Misant sur la jeunesse, le FC Barcelone a fait de la prolongation de Gavi une priorité. Toutefois, le club catalan éprouve des difficultés à trouver un accord sur ce dossier. Mais Joan Laporta peut tout de même souffler après avoir appris que l'agent de Gavi s'était rendu à Valdebebas, puisqu'il y était pour une autre affaire.

Traversant l’une des périodes les plus délicates de son histoire, le FC Barcelone mise sur la jeunesse pour se reconstruire une équipe capable de retrouver les sommets du football européen. De ce fait, Joan Laporta met l’accent sur les prolongations de quelques unes des pépites de Xavi. En début de saison, le président blaugrana a déjà pu officialiser les extensions d'engagements d’Ansu Fati et de Pedri sur le long terme. Désormais, les deux priorités de Joan Laporta seraient les dossiers Ronald Araujo et Gavi. Grande révélation de cette saison, le jeune milieu de terrain de 17 ans voit son contrat expirer en juin 2023. Cependant, l’international espagnol était ciblé par le Real Madrid par le passé et le club madrilène rôderait toujours. Cependant, malgré la difficulté des négociations, Joan Laporta peut souffler.

L’agent de Gavi était à Valdebebas... Pour gérer un autre dossier