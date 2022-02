Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a fixé une date cruciale pour ce crack de Xavi !

Publié le 20 février 2022 à 21h30 par P.L.

Mettant l'accent sur la jeunesse, le FC Barcelone voudrait prolonger le contrat de Ronald Araujo, son bail expirant en juin 2023. Et Joan Laporta se serait déjà fixé une date butoir pour boucler ce dossier.

Depuis le début de saison, Joan Laporta a ciblé quelques joueurs à prolonger avant l’exercice prochain. En effet, le président du FC Barcelone a déjà étendu les engagements d’Ansu Fati et de Pedri. Désormais, les priorités du dirigeant catalan seraient les allongements des bails de Gavi et de Ronald Araujo. Joan Laporta aurait d’ailleurs déjà fait une première offre à l’Uruguayen, rejeté par le joueur, l’estimant trop faible. Mais le FC Barcelone ne compterait pas lâcher ce dossier de sitôt et se serait même fixé une date butoir pour parvenir à trouver un accord.

Laporta veut boucler le dossier Araujo avant Pâques