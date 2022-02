Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est en grand danger dans ce dossier à 50M€ !

Publié le 20 février 2022 à 19h30 par Amadou Diawara mis à jour le 20 février 2022 à 19h32

Comme le10sport.com vous l'a révélé en avril 2020, Fabian Ruiz est un profil qui plait au PSG. Et à en croire la presse italienne le club de la capitale est toujours intéressé par le milieu de terrain de Naples. Toutefois, Leonardo devrait livrer une grosse bataille sur ce dossier, puisque Fabian Ruiz serait dans le collimateur du FC Barcelone et d'Arsenal.

Depuis son retour au PSG, Leonardo se fait un point d'honneur à renforcer le milieu de terrain parisien. Et malgré les nombreuses arrivées lors des dernières fenêtres de transferts, le directeur sportif du PSG ne serait toujours pas rassasié. En effet, Leonardo aurait identifié les profils de Paul Pogba et de Franck Kessie, qui seront en fin de contrat le 30 juin avec Manchester United et le Milan AC. Après avoir bouclé des coups XXL à 0€ avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma l'été dernier, le PSG voudrait réitérer cet exploit avec La Pioche et l'international ivoirien à l'issue de la saison. Et en plus de Paul Pogba et de Franck Kessie, Leonardo aurait inscrit le nom d'un autre milieu de terrain sur ses tablettes. Selon les informations d' Il Corriere dello Sport , de Tuttosport et de TMW , le directeur sportif du PSG aurait relancé le dossier Fabian Ruiz. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale était déjà sur les traces du pensionnaire de Naples en avril 2020. Toutefois, Leonardo serait confronté à une lourde concurrence sur ce dossier.

Le PSG doit se frotter au Barça pour Fabian Ruiz

D'après les indiscrétions de TMW , le FC Barcelone serait également sur les traces de Fabian Ruiz. Alors qu'il aurait stoppé les négociations pour prolonger son milieu de terrain, le Napoli serait prêt à le vendre pour une somme comprise entre 50 et 60M€. Une information qui n'aurait pas échappée au Barça, prêt à profiter de l'aubaine pour s'offrir les services de Fabian Ruiz. D'ailleurs, l'international espagnol s'est déjà dit flatté par l'intérêt blaugrana. « C’est toujours gratifiant de s’entendre dire que des grands clubs sont intéressés, surtout quand il s’agit de clubs espagnols. Toutefois, j’ai encore un an de contrat et je suis très heureux ici à Naples. Ma seule préoccupation est le match de jeudi, qui serait extrêmement difficile » , a confié Fabian Ruiz dernièrement.

Arsenal a approché l'agent de Fabian Ruiz