Mercato - PSG : FPF, Manchester City... Cette sortie retentissante sur le transfert de Messi !

Publié le 20 février 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Alors que le club de la capitale gère très bien ses comptes et respecte à la lettre les règles du fair-play financier, le transfert de Lionel Messi ne devrait pas provoquer de pertes sur investissement.

Arrivé au FC Barcelone à son adolescence, Lionel Messi a gravi les échelons à vitesse grand V, jusqu'à devenir le capitaine et la tête de gongole du club. Toutefois, son séjour au Barça est désormais terminé. En fin de contrat le 30 juin 2021, Lionel Messi n'a pas réussi à trouver un accord financier avec Joan Laporta pour prolonger, et ce, malgré de longues semaines de négociations, même après la fin de son engagement. Contraint de quitter le FC Barcelone, Lionel Messi a décidé de rejoindre le PSG librement et gratuitement. Et l'arrivée de la star argentine sans indemnité de transfert ne devrait pas plomber les caisses parisiennes vis-à-vis du fair-play financier, même si elle perçoit un contrat XXL à Paris. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Lionel Messi a paraphé un bail de 25M€ net annuels au PSG.

«Même avec Lionel Messi, il n’y aura pas beaucoup de pertes grâce à la rentabilisation de l’image»