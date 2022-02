Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grosse révolution à prévoir au Barça !

Publié le 27 février 2022 à 5h45 par T.M.

Aujourd’hui, Gerard Piqué et Sergio Busquets sont les joueurs les plus expérimentés au FC Barcelone. Mais voilà qu’ils arrivent au terme de leur carrière et un départ serait proche pour eux.

Avec Joan Laporta et Xavi, le FC Barcelone veut redonner une place importante aux jeunes pousses issues de son centre de formation. Des cracks sont d’ailleurs actuellement en train de prendre leur place dans l’équipe blaugrana à l’instar de Ronald Araujo, Gavi, Pedri, Nico ou encore Ansu Fati. L’effectif du Barça se rajeunit, mais certains joueurs expérimentés sont toujours là. Toutefois, cela pourrait ne pas durer puisque pour Gerard Piqué ou Sergio Busquets, l’heure du départ se rapprocherait.

Place à la jeunesse !