Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid est déjà fixé pour ce crack de Xavi !

Publié le 27 février 2022 à 22h30 par P.L.

En fin de contrat en juin 2023, Gavi est devenu l'un des dossiers prioritaires du FC Barcelone. Néanmoins, le Real Madrid serait également intéressé par le crack blaugrana de 17 ans. Mais heureusement pour Joan Laporta, il n'aurait pas à craindre son rival madrilène.

Cherchant à reconstruire l’équipe du FC Barcelone, Joan Laporta mise grandement sur la jeunesse, qui a une place importante dans son projet. De ce fait, le club catalan s’est empressé de prolonger les bails d’Ansu Fati et de Pedri en début de saison. Désormais, et ce depuis plusieurs semaines maintenant, les deux dossiers prioritaires pour le président blaugrana sont ceux de Ronald Araujo et de Gavi. Ce dernier, âgé de seulement 17 ans, est la grande révélation de la saison du FC Barcelone. Toutefois, le jeune milieu de terrain s’est également fait repérer par le Real Madrid, qui envisageait déjà de mettre la main sur lui avant qu’il ne s’engage avec le Barça . Mais au vu de la situation contractuelle de son joueur, Joan Laporta n'aurait pas à redouter son rival madrilène.

Le Real Madrid bloqué par une clause spéciale pour Gavi ?