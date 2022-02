Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi connait déjà l'issue du feuilleton Matthijs de Ligt !

Publié le 27 février 2022 à 19h00 par La rédaction

Arrivé à la Juventus en 2019, Matthijs De Ligt pourrait rejoindre prochainement le FC Barcelone, qui ferait de lui sa priorité au poste de défenseur central.

Après avoir enregistré les arrivées de Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et d'Adama Traoré, le FC Barcelone souhaiterait désormais s’occuper du secteur défensif. Si Clément Lenglet ou Samuel Umtiti pourraient être poussés vers la sortie, les dirigeants du Barça ont dressé une longue liste de remplaçants potentiels. Alors que les noms d’Andreas Christensen, Jules Koundé ou encore de Kalidou Koulibaly sont régulièrement cités, la priorité serait toujours Matthijs De Ligt.

Xavi considère la signature de Matthijs de Ligt comme acquise