Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre dans le feuilleton Koulibaly !

Publié le 27 février 2022 à 8h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Napoli, Kalidou Koulibaly figurerait sur les tablettes du FC Barcelone en vue de l'été 2022. Et heureusement pour le Barça, l'international sénégalais aurait refusé plusieurs offres de prolongation de Naples.

Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore et Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi aimerait recruter un nouveau défenseur central de classe mondiale lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, le coach du FC Barcelone aurait coché plusieurs noms, à savoir Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta (Chelsea), Jules Koundé (FC Séville) et Kalidou Koulibaly. Et pour le défenseur du Napoli, Xavi aurait le champ libre.

Kalidou Koulibaly aurait recalé le Napoli plusieurs fois