Mercato - PSG : Nouvelle menace colossale pour Leonardo avec Pogba !

Publié le 5 mars 2022 à 10h15 par A.D.

Le PSG et la Juventus seraient en concurrence pour le recrutement de Paul Pogba. Pour devancer le club de la capitale sur ce dossier, la Vieille Dame aurait approché Mino Raiola et serait prête à offrir un contrat de 10M€, bonus compris, à la star de Manchester United.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de quatre joueurs en fin de contrat : Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijaldum et Gianluigi Donnarumma. Alors que Paul Pogba est dans sa dernière année d'engagement avec Manchester United, Leonardo voudrait en faire de même avec lui et boucler un nouveau coup XXL à 0€. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait en concurrence avec la Juventus sur ce dossier. Et les Bianconeri auraient déjà préparé une offre pour Paul Pogba.

La Juve veut offrir un contrat de 10M€ annuels à Paul Pogba