Mercato - PSG : Leonardo connait déjà la réponse pour N’Golo Kanté !

Publié le 5 mars 2022 à 5h15 par T.M.

A l’approche du mercato estival, le nom de N’Golo Kanté revient à nouveau du côté du PSG. Le joueur de Chelsea aurait d’ailleurs tranché quant à son avenir.

Pour cet été, Leonardo préparerait à nouveau du lourd pour renforcer le PSG. Et alors que le milieu de terrain sera l’un des grands chantiers, des stars sont annoncées au Parc des Princes. Les regards se tournent notamment vers Paul Pogba, qui arrive au terme de son contrat à Manchester United. Mais un autre international français susciterait l’intérêt du PSG : N’Golo Kanté. Aujourd’hui à Chelsea, le joueur de 30 ans plait depuis un certain temps au club de la capitale qui pourrait donc passer à l’offensive dans les prochains mois.

Un avenir… à Chelsea !