Mercato - PSG : Pochettino a tranché pour son prochain club !

Publié le 5 mars 2022 à 5h00 par T.M.

A la fin de la saison, Mauricio Pochettino pourrait bien quitter le PSG. Et concernant son futur club, l’Argentin aurait déjà des idées en tête.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino ne devrait toutefois pas aller au-delà de cet exercice. Alors que les critiques pleuvent sur l’Argentin, le Qatar prépare déjà sa succession, rêvant pour cela d’une arrivée de Zinedine Zidane. Les jours de Pochettino au PSG seraient ainsi comptés, mais il pourrait rapidement rebondir après son départ du club de la capitale.

Pochettino intéressé par Manchester United !