Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé pourrait rendre un grand service à Leonardo pour Pogba !

Publié le 6 mars 2022 à 11h15 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé pourrait troquer la tunique du PSG pour celle du Real Madrid, le potentiel départ de l’attaquant français pourrait permettre au Paris Saint-Germain de mettre la main sur un certain Paul Pogba.

D’ici la fin de la saison, Paul Pogba pourrait prendre une grande décision pour son avenir. De retour à Manchester United à l’été 2016, celui qui est depuis devenu champion du monde avec l’Équipe de France voit son contrat arriver à expiration en juin prochain. Une occasion en or pour le PSG ? Au cours du dernier mercato estival, The Independent révélait que le Paris Saint-Germain était prêt à lui offrir un salaire hebdomadaire de 600 000€. Et alors qu’il n’aurait pas encore tranché en ce qui concerne son avenir selon 90min, le PSG aurait finalement une belle carte à jouer.

Un départ de Mbappé pour accueillir Pogba au PSG ?