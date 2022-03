Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a tout prévu pour son avenir…

Publié le 6 mars 2022 à 6h45 par Th.B.

Bien que sa mère soit en faveur d’une prolongation de contrat au PSG, Kylian Mbappé aurait bel et bien la détermination de signer au Real Madrid à l’issue de la saison.

Certes, le clan Kylian Mbappé semble être divisé quant à son avenir comme le10sport.com vous l’a révélé le 27 février dernier avec la volonté de sa mère Fayza Lamari de le voir prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG. Néanmoins, nous vous assurions en janvier dernier qu’un engagement moral avait été pris envers le Real Madrid par Kylian Mbappé. Et il se pourrait même que l’idée initiale du numéro 7 du PSG demeure la même, à savoir quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de son contrat afin de rejoindre le Real Madrid.

Une annonce d’un départ au Real Madrid en fin de saison ?