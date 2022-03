Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti pourrait jouer son avenir... face au PSG !

Publié le 5 mars 2022 à 23h00 par A.C.

Battu au match aller (1-0) le Real Madrid est sous pression avant de retrouver le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et cela pourrait notamment concerner l’avenir de Carlo Ancelotti.

Au Real Madrid on semble retrouver des couleurs cette saison. Après un mercato estival assez calme, avec seulement David Alaba et Eduardo Camavinga comme véritables recrues, les Madrilènes trônent en tête de la Liga et pourraient prendre une sérieuse option ce samedi, en cas de victoire face à la Real Sociedad. En Ligue des Champions, qui est clairement la compétition préférée par le Real Madrid, ça se passe toutefois moins bien ! L’équipe de Carlo Ancelotti a en effet été battue lors du huitième de finale par le Paris Saint-Germain et un Kylian Mbappé que tout le monde annonce déjà à Madrid. Le match retour se présente dans quelques jours et une élimination à ce stade de la compétition pourrait changer pas mal de choses...

Une élimination pourrait être une très mauvaise nouvelle pour Ancelotti