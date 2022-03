Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Hazard lâche une annonce sur son avenir !

Publié le 5 mars 2022

Décevant depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard pourrait continuer son aventure chez les Merengue jusqu’en 2024, selon son petit frère.

Arrivé au Real Madrid à l’intersaison 2019, Eden Hazard est une déception pour les Merengue . Recruté pour un montant de 115M€, l’international belge était censé être le successeur de Cristiano Ronaldo. Régulièrement blessé, l’attaquant de 31 ans n’a cependant disputé que 65 matchs avec la Casa Blanca pour un faible total de 6 buts et 10 passes décisives, provoquant les critiques des supporters madrilènes. Alors que des rumeurs concernant un possible retour d’Hazard à Chelsea sont apparues ces derniers temps, celui-ci pourrait bien rester à Madrid jusqu’à la fin de son contrat.

Eden Hazard pourrait rester à Madrid