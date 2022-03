Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Révélation à 90M€ pour la succession de Mbappé !

Publié le 5 mars 2022 à 20h15 par P.L.

Alors que Kylian Mbappé et Erling Haaland sont sans doute les joueurs les plus convoités du marché des transferts, Alexander Isak pourrait être la clé des deux dossiers. Toutefois, la Real Sociedad ne devrait pas bouger de ses positions concernant son attaquant.

En vue du prochain mercato estival, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont certainement les joueurs les plus courtisés du marché des transferts. L’international tricolore dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Le Norvégien, lui, est considéré comme l’une des priorités de Leonardo en cas de départ de Kylian Mbappé comme le10sport.com l’annonçait en août dernier. Toutefois, la clé des deux dossiers pourrait bien être Alexander Isak selon AS . Convoité par de nombreux clubs européens, le Suédois pourrait provoquer une réaction en chaîne qui entraînerait les départs de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland cet été. Néanmoins, la Real Sociedad ne compterait pas se laisser faire.

90M€ à verser à la Real Sociedad pour Isak