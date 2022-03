Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle piste révélée pour la succession de Mbappé ?

Publié le 5 mars 2022 à 18h15 par P.L.

Si Kylian Mbappé venait à partir cet été, Erling Haaland sera l'une des priorités du PSG pour le remplacer. Mais le club de la capitale aurait d'autres noms en tête concernant la succession du Français. .

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé se rapproche de plus en plus d’un départ libre du PSG cet été. L’international tricolore dispose d’un accord de principe avec le Real Madrid comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en janvier dernier. De ce fait, Leonardo serait à la recherche du successeur de Kylian Mbappé sur le marché des transferts. Et comme le10sport.com vous l’annonçait dès août dernier, Erling Haaland est considéré comme l’une des priorités du directeur sportif parisien. Néanmoins, le PSG ne serait pas le seul club à s’intéresser au Norvégien. De quoi alors obliger Leonardo à étudier d'autres pistes pour oublier Mbappé ?

L'option Isak ?