Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland... Le recrutement d'Ancelotti totalement relancé ?

Publié le 5 mars 2022 à 11h30 par Amadou Diawara

Lors du prochain mercato estival, le Real Madrid voudrait réaliser un double coup XXL en recrutant à la fois Kylian Mbappé et Erling Haaland. Toutefois, s'il réussit à s'offrir les services des deux attaquants vedettes à l'été 2022, le club merengue ne pourra pas enregistrer la moindre recrue supplémentaire. Ainsi, Carlo Ancelotti pourrait oublier l'idée d'attirer Aurelien Tchouaméni vers le Santiago Bernabeu et de renforcer sa défense.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé va faire ses valises et changer de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et alors qu'il n'a pas encore scellé définitivement son avenir, le numéro 7 parisien se rapproche dangereusement du Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec la Maison-Blanche , et ce, pour une signature libre et gratuitement à l'été 2022. Conscient de la situation de Kylian Mbappé, Leonardo a d'ores et déjà tout prévu pour sa succession. Selon Le 10 Sport, le directeur sportif du PSG a déniché le digne héritier de son attaquant français. En effet, en cas de départ de Kylian Mbappé le 1er juillet, Leonardo compte se jeter en priorité sur Erling Haaland. Et si le buteur du Borussia Dortmund était impossible à recruter, le dirigeant du PSG devrait se rabattre sur Robert Lewandowski.

Le Real Madrid veut absolument recruter Mbappé et Haaland

Ce vendredi soir, Marca a fait un point sur les cas Mbappé et Haaland. Et à en croire le média espagnol, le Real Madrid pourrait plomber les plans du PSG avec les deux attaquants vedettes. D'une part, l'opération Kylian Mbappé serait en bonne voie pour le club emmené par Carlo Ancelotti. Et à moins d'une changement d'avis de dernière minute, le numéro 7 du PSG devrait porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine. D'autre part, le Real Madrid serait également en bonne posture pour la signature d'Erling Haaland. Alors qu'il voudrait recruter à la fois Kylian Mbappé et le buteur du Borussia Dortmund, Florentino Pérez serait optimiste concernant le Norvégien, et ce, malgré la concurrence de Manchester City et du FC Barcelone, également prêts à enchérir pour le joueur. D'après Marca , le Real Madrid répondrait d'ailleurs à toutes les demandes d'Erling Haaland, que ce soit sur le plan sportif ou financier. Cependant, les signatures conjuguées de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland pourraient poser un gros problème à Carlo Ancelotti.

Le mercato estival du Real Madrid chamboulé par Mbappé et Haaland ?