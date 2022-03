Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo avec Haaland !

Publié le 5 mars 2022 à 10h45 par A.D.

Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, le PSG compte se jeter en priorité sur Erling Haaland. Toutefois, le Real Madrid serait également sur les traces du buteur du Borussia Dortmund. Et à en croire la presse espagnole, le club merengue serait plus qu'optimiste sur ce dossier.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà tout prévu en cas de départ de Kylian Mbappé à l'été 2022. En effet, Leonardo compte miser en priorité sur Erling Haaland pour la succession de son numéro 7. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait plus que jamais en concurrence avec le Real Madrid pour le buteur du Borussia Dortmund. Et le club merengue serait en bonne voie sur ce dossier.

Le Real Madrid y croit dur comme fer pour Erling Haaland