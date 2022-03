Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Erling Haaland, c’est terminé !

Publié le 5 mars 2022 à 6h15 par Th.B.

Bien que le PSG semble en pincer pour Erling Braut Haaland, celui qui est pressenti pour succéder à Kylian Mbappé en coulisse, devrait finalement s’engager en faveur d’une formation de Liga.

Et si Erling Braut Haaland finissait bel et bien par quitter le Borussia Dortmund, mais pas pour signer au PSG ? Disposant d’une clause libératoire fixée entre 75M€ et 80M€ effective le 31 mai prochain, l’international norvégien ne devrait pas poursuivre au BvB et ce, malgré le fait que le club de la Ruhr souhaiterait le conserver dans son effectif la saison prochaine. Comme le10sport.com vous le révélait en août dernier, le PSG songe à Haaland pour combler l’éventuel départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé. Cependant, le PSG verrait déjà ses chances s’envoler dans le dossier Haaland.

Un départ pour l’Espagne pour Haaland ?