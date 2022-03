Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a été snobé par une star du FC Barcelone !

Publié le 5 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Approché par le PSG, Pierre-Emerick Aubameyang a confirmé les discussions avec le club de la capitale cet hiver avant de signer au FC Barcelone.

Au cours du dernier mercato hivernal, le curseur a clairement été placé sur les départs de joueurs. Cependant, aucun joueur n’a été vendu puisque seulement des prêts et le départ libre de tout contrat de Bandiougou Fadiga à l’Olympiakos ne sont à signaler. Au rayon des arrivées, Tanguy Ndombele semble avoir été tout proche de déposer ses valises au PSG avant de finalement effectuer son grand retour à l’OL. Et en plus de l’international français, le directeur sportif Leonardo est passé à côté de… Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang confirme des contacts avec le PSG cet hiver