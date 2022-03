Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang affiche un grand souhait pour Dembélé !

Publié le 5 mars 2022 à 1h30 par Th.B.

Dans le viseur des grandes écuries européennes, Ousmane Dembélé est toujours un joueur du FC Barcelone jusqu’à la fin de la saison. Cependant, Pierre-Emerick Aubameyang aimerait que cette période soit plus longue.

Il a été l’une des grandes attractions du mercato hivernal. Que ce soit du côté de Chelsea ou du PSG, il a grandement été question d’un départ d’Ousmane Dembélé qui avait même été écarté des derniers matchs disputés par le FC Barcelone à la toute fin de la session des transferts en raison de son refus de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain et d’accepter d’être transféré en janvier. Résultat ? Dembélé a depuis été utilisé de nouveau par Xavi Hernandez et a même pu partager le terrain avec son ami de longue date Pierre-Emerick Aubameyang. Arrivé cet hiver en provenance d’Arsenal, Aubameyang s’est exprimé sur la situation d’Ousmane Dembélé en expliquant faire son possible afin de l’inciter à prolonger son contrat .

« J’essaie de le convaincre comme je peux »