Mercato - Barcelone : Laporta a un plan pour l’avenir de cette pépite de Xavi ?

Publié le 5 mars 2022 à 0h30 par T.M.

Alors qu’Ez Abde a fait les frais des arrivées en attaque cet hiver au FC Barcelone, le club catalan a un plan pour l’avenir de sa pépite.

Sous les ordres de Xavi, les pépites du FC Barcelone prennent de plus en plus d’importance en Catalogne. Si les projecteurs sont surtout braqués vers Pedri ou encore Gavi, d’autres talents ont eu l’occasion de se montrer ces dernières semaines. Cela a notamment été le cas d’Ez Abde. Toutefois, suite aux arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, l’attaquant de 20 ans a disparu de la circulation et est retourné avec le Barça. Ce n’est pas pour autant que les Blaugrana ne comptent pas sur Abde pour l’avenir.

Abde prêté la saison prochaine ?