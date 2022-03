Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de régler l’avenir de Xavi Simons ?

Publié le 4 mars 2022 à 20h15 par T.M.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG travaille sur la prolongation de Xavi Simons. Et Leonardo pourrait bien arriver à ses fins.

Au PSG, tous les regards se tournent bien évidemment vers la prolongation de Kylian Mbappé. Toutefois, à côté de cela, d’autres cas occupent Leonardo. Cela vaut notamment pour Xavi Simons. Grand espoir du club de la capitale, le Néerlandais de 18 ans arrive au terme de son contrat. Le spectre d’un départ libre en fin de saison existe donc, mais le PSG ne veut pas perdre sa pépite. Ainsi, depuis plusieurs semaines, la prolongation de Xavi Simons est en discussions et une fin heureuse pourrait se profiler.

Une prolongation pour Xavi Simons ?

Ce vendredi, Fabrizio Romano a donné de nouveaux éléments concernant l’avenir de Xavi Simons au PSG et les nouvelles sont bonnes. En effet, le club de la capitale serait désormais disposé à améliorer son offre pour conserver le Néerlandais et cela pourrait porter ses fruits puisque Xavi Simons serait de plus en plus proche de prolonger son contrat avec le PSG.