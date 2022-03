Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos prend position pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 4 mars 2022 à 19h15 par T.M.

Coéquipier de Kylian Mbappé au PSG, Marquinhos n’a pas échappé aux questions sur l’avenir de l’international français.

Cette saison, Kylian Mbappé porte le PSG sur ses épaules. A chaque match, le Français fait des différences et a permis au club de la capitale de s’imposer à plusieurs reprises. Forcément, perdre Mbappé en fin de saison serait une énorme catastrophe pour Paris. Ainsi, le Qatar fait donc tout pour convaincre le numéro 7 de Mauricio Pochettino de prolonger. Et en interne, on pousse également pour conserver Kylian Mbappé comme l’a expliqué Marquinhos.

« On veut des joueurs comme ça avec nous »