Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme pour Dani Alves !

Publié le 4 mars 2022 à 18h10 par Th.B.

Malgré un apport positif souligné en interne par le staff de Xavi Hernandez ou l’administration de Joan Laporta, le FC Barcelone n’aurait bel et bien pas encore entamé les discussions pour prolonger le contrat du Brésilien.

Ayant inscrit un but et délivré une passe décisive le 6 février dernier en Liga lors de la victoire du FC Barcelone face à l’Atletico de Madrid (4-2), Dani Alves a manqué les deux autres rencontres de Liga opposant le Barça à l’Espanyol (2-2) et au FC Valence (4-1) en raison d’une suspension. Invaincu en championnat depuis ses débuts en janvier, lui qui est arrivé en novembre dernier après la résiliation de son contrat à Sao Paulo en septembre, Dani Alves apporterait entière satisfaction au staff technique de Xavi Hernandez et au comité de direction du FC Barcelone présidé par Joan Laporta selon Marca . Le média madrilène a même évoqué dans la journée de jeudi que le Barça comptait prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain pour qu’il figure dans l’effectif de Xavi la saison prochaine.

Pas de discussions entre le clan Alves et le Barça pour une prolongation