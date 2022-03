Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG est déjà passé à l'action pour Ousmane Dembélé !

Publié le 4 mars 2022 à 16h00 par D.M.

Les dirigeants du PSG se seraient entretenus avec l'entourage d'Ousmane Dembélé, pour évoquer un retour en France à la fin de la saison. L'ailier voit son bail avec le FC Barcelone expirer à la fin de la saison.

Six ans après son départ de Rennes, Ousmane Dembélé pourrait faire son retour en Ligue 1. Certains médias évoquent un accord verbal entre le PSG et le joueur, lié au FC Barcelone jusqu’en juin prochain. Difficile d’y voir clair dans ce dossier puisque cette information a été démentie par la presse espagnole. Une chose est sûre, Dembélé va terminer la saison avec la formation blaugrana et ne devrait pas être écarté du groupe, comme le souhaitait initialement Joan Laporta. Les négociations autour d’une prolongation pourraient reprendre dans les prochaines semaines, d’autant que l’international français serait heureux à Barcelone.

Dembélé a bien été approché par le PSG