Mercato - OM : Sampaoli note un problème avec Bakambu et Kolasinac !

Publié le 4 mars 2022 à 15h10 par G.d.S.S.

Recrutés par l’OM durant le mercato hivernal, Cédric Bakambu et Sead Kolasinac ont encore du mal à enchainer les matchs depuis leur arrivée. Jorge Sampaoli s’explique sur la situation de ses deux renforts.

L’OM cherchait du renfort cet hiver pour pallier les départs de Jordan Amavi (prêté avec option d’achat à l’OGC Nice) et Dario Benedetto (transféré à Boca Juniors), et ce sont finalement Cédric Bakambu et Sead Kolasinac qui ont été recrutés à cet effet. Le premier était libre depuis son départ de Chine début janvier, tandis que Kolasinac a été libéré de son contrat par Arsenal pour s’engager avec l’OM. Mais les deux hommes ne parviennent pas à s’imposer en tant que titulaires…

« Compliqué de les mettre titulaires »