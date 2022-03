Foot - OM

OM - Malaise : Longoria monte au créneau pour Sampaoli !

Publié le 4 mars 2022 à 0h00 par A.M.

Alors que Jorge Sampaoli est critiqué ces dernières semaines, Pablo Longoria n'hésite pas à défendre son entraîneur.

Depuis plusieurs semaines, Jorge Sampaoli se retrouve sous le feu des critiques notamment pour certains de ses choix. Le technicien argentin se voit régulièrement pointer du doigt pour le fait de ne pas utiliser ses joueurs à leur poste de prédilection à l'image de Dimitri Payet, qui évolue régulièrement en faux-neuf poussant Arkadiusz Milik à rester sur le banc. D'autant plus que ses choix n'améliorent pas le fond de jeu de l'OM ce qui accentue les critiques. Mais Jorge Sampaoli peut compter sur le soutien de son président. Dans une interview accordée à La Provence , Pablo Longoria a en effet défendu son entraîneur.

«Beaucoup de décisions prises en match sont cohérentes»