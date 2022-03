Foot - OM

OM - Malaise : Les choix de Jorge Sampaoli provoquent des remous en interne !

Publié le 3 mars 2022 à 5h30 par T.M.

Entraîneur de l’OM depuis un an maintenant, Jorge Sampaoli n’hésite pas à prendre des décisions radicales. De quoi alors créer certaines tensions dans son vestiaire.

Suite à la démission d’André Villas-Boas, Pablo Longoria est donc allé chercher Jorge Sampaoli pour être le nouvel entraîneur de l’OM. Aux commandes, l’Argentin a rapidement réussi à s’adapter à son nouvel environnement. Mais depuis quelques mois, cela est un peu plus compliqué pour Sampaoli, notamment à cause de son management. Les choix de l’entraîneur de l’OM sont très forts et certains en ont d’ailleurs fait les frais à l’instar d’Alvaro Gonzalez, Arkadiusz Milik ou encore Steve Mandanda.

Les choix de Sampaoli divisent